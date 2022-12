Tuning : TechArt GTstreet R, la Porsche 911 Turbo sans complexe

Le préparateur allemand TechArt vient de présenter la dernière version de son kit de préparation GTstreetR des Porsche 911 Turbo et 911 Turbo S.

Oui, il est possible d'améliorer les performances de la mythique 911. Est-ce bien raisonnable ? Là n'est pas la question. Une chose est sûre, avec le kit GTstreetR de TechArt, les amoureux de la 911 vont se régaler.



De jolies performances

En juillet dernier, nos espions avaient surpris la future 911 de TechArt. Alors une fois ôté le camouflage, à quoi ressemble cette 911 à la sauce TechArt ? Son look est bien évidemment plus agressif. Le spoiler arrière en carbone est énorme et le pare-chocs avant avec sa lame à l'aéro active permettent de canaliser l'air vers les radiateurs pour garantir un meilleur appui ! Notez également les ailes avant reprises de l'actuelle Porsche GT3 RS. Étant basée sur la Porsche 911 Turbo, la GTstreet R dispose de quatre roues motrices.



Sous le capot, TechArt propose un bloc 3.8 litres biturbo développant 640 chevaux. Cela permet au bolide de passer de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 338 km/h. Et comme si cela ne suffisait pas, TechArt prépare pour 2017, une version de 720 chevaux.



Concernant habitacle, les futurs heureux propriétaires auront le choix entre un pack « Exclusive » proposant des finitions en cuir et un pack « Clubsport » rehaussé d'Alcantara.





