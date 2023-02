Un camion provoque un effroyable accident sur une autoroute

Vraisemblablement dans l’incapacité de freiner, un camion de type semi-remorque a déclenché un carambolage à très haute vitesse. Un conducteur a été transporté à l’hôpital dans un état critique.

accident que l’on aimerait voir que dans les films. Cette semaine, dans l’Illinois, aux Etats-Unis, un incroyable crash a été filmé par une caméra fixée au pare-brise arrière d’un passant.

Gurnee, IL semi truck accident [Original Video] from a crash on I-94 at 132 on 9/19 https://t.co/bgkwI5VWJX