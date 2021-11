Un concept Renault électrique dévoilé jeudi : le nouveau Trafic ?

Renault invite les internautes à découvrir son nouveau concept-car électrique. Il sera dévoilé jeudi 7 juillet sur la page Facebook officielle lors d'une présentation vidéo...Qu'en attendre ?

Quel est ce mystérieux concept électrique que nous prépare Renault ?

Une image



Oui, une seule image pour nous annoncer et nous faire patienter avant jeudi 7 juillet. L'info est maigre, n'est visible qu'une esquisse de la partie avant du futur concept Renault. Son style s'inscrit clairement dans les dernières créations - Renault Captur, DeZir ou R-Space - de Laurens van der Acker, patron du design Renault depuis fin 2009. Il sera dévoilé sur la page Facebook Renault et au Salon de Francfort par la suite.





Qui est-elle ?



Cette voiture semble être un utilitaire. Van der Acker avait phrasé les concepts à venir, en annonçant que le prochain serait dédié au travail et de couleur verte. Sachant que le Kangoo a déjà sa version ZE et que le Master est tout jeune, il s'agirait donc du futur Renault Trafic en filigrane. Ce dernier est déjà âgé de 10 ans et un nouveau modèle serait le bienvenu.





Quel nom ?



Pas de patronyme pour ce petit véhicule électrique. Néanmoins, nous avons quelques noms dans les cartons. Ce petit concept pourrait se nommer Renault Friendz, Renault Zoy, ou encore Renault Yuzu ou Renault Dokker. Ce dernier semble le plus légitime avec son évocation de chargement.

Plus de réponse jeudi prochain !