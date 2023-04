Une alliance entre Google et Ford pour créer des voitures autonomes ?

Lors du CES de Las Vegas, qui se tiendra du 6 au 9 janvier 2016, les deux marques américaines devraient annoncer un partenariat pour concevoir des voitures électriques en commun.

Depuis le lancement de la, les Lexus modifiées par la firme de Californienne ont déjà parcouru plus d’1,6 million de kilomètres.



Ford test sa voiture autonome à MCity

et Yahoo! Autos, l’accord entre Google et Ford devrait être annoncé en janvier, à l'occasion du CES de Las Vegas, le grand show annuel du high-tech. Si les deux sociétés n'ont pas voulu « commenter les rumeurs », le constructeur américain devrait en dire plus lors d’une conférence de presse prévue le 5 janvier prochain. Pour le spécialiste américain des nouvelles technologies, ce partenariat lui permet de se concentrer sur le concept de l’autonomie, et Ford la construction de la voiture. Par contre, cet accord serait non exclusif. est déjà en pourparlers avec plusieurs constructeurs automobiles qui développent leur système de pilote automatique. La plupart des grands constructeurs automobiles et plusieurs fournisseurs de pièces d'automobiles développent leurs propres contrôles d'auto-conduite, Nissan, Volvo Toyota et Mercedes-Benz pour ne citer qu’eux, promettant véhicules de pointe pour les ventes à la clientèle d'ici 2020.

Ford a déjà lancé son test de voiture autonome

Mi-novembre 2015, le constructeur américain a testé une voiture autonome à MCity (Université du Michigan, Etats-Unis), le premier simulateur à grande échelle d’environnement urbain conçu pour tester ce type de véhicules. Le véhicule utilisé pour ce test est une Fusion hybride, plus connu sous le nom de Mondeo hybride, en Europe. La grosse différence visible est la caméra avant à 180°, les radars et capteurs à ultrasons sur le toit ou encore des capteurs capables de « générer en temps réel une carte 3D de l'environnement immédiat du véhicule », selon le communiqué.

