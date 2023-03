Un premier aperçu de la future Lamborghini Aventador

La remplaçante de la Lamborghini Murcielago s'est laissé prendre en photos du côté de Los Angeles. La future Lamborghini Aventador y dévoile une allure qui se rapproche de la Lamborghini Reventon.

Baptisée Lamborghini Aventador, la remplaçante de la Murcielago laisse entrevoir un look époustouflant.



Inspirée de la Lamborghini Reventon

On peut enfin apercevoir la future Lamborghini Aventador (si tel est bien son nom) sans son épaisse carapace de camouflage. Sur cette image, on découvre un peu plus de détails sur le design de la remplaçante de la Lamborghini Murcielago. Bien que légèrement camouflée, on distingue que cette Lamborghini Aventador se rapproche en termes de look d'un autre modèle de la marque italienne, la Lamborghini Reventon.



Nouveau moteur

Ce qui d'ores et déjà officiel, c'est se cache la Lamborghini Aventador, à savoir le moteur. Lamborghini a dévoilé le cœur de son nouveau bolide. Il s'agira toujours d'un V12, mais ce nouveau bloc surpasse l'ancien. 700 ch pour la future motorisation, contre 670 ch pour la Lamborghini Murcielago la plus puissante. Le constructeur de Sant'Agata en a profité pour réduire à la fois le poids et la taille du moteur.



Présentée à Genève ?

On n'attend plus que la présentation officielle de cette Lamborghini Aventador. La marque italienne devrait lever le voile officiellement sur cette supercar lors du prochain salon de Genève, programmé en mars 2011. Quant à sa commercialisation, elle pourrait intervenir dans le courant de l'année prochaine.



Encore quelques mois de patience avant de découvrir tous les détails de cette Lamborghini Aventador.



Illustration: GT Spirit