Une nouvelle Ford GT de 600 chevaux pour le Salon de Detroit 2015 ?

Alors que le Salon de Detroit débutera le 12 janvier prochain, les rumeurs vont bon train pour la première messe automobile de l'année 2015 et plusieurs sites spécialisés s'agitent autour d'une éventuelle Ford GT 3e génération de 600 ch qui serait présentée lors de l'évènement américain.

C'est une histoire devenue légende qui va sans doute passer au stade de mythe lors du Salon de Detroit 2015. Selon plusieurs rumeurs relayées par Worldcarfans et Carscoops, Ford préparerait une nouvelle GT encore plus rageuse pour la première messe automobile de l'année qui débutera le 12 janvier prochain.

Un V6 Ecoboost de 600 chevaux ?

Fabriquée en 1964 à seulement 126 exemplaires,(entre 1966 et 1969), battant les légendaires machines rouges du Commendatore Enzo Ferrari sur leur propre terrain. 40 ans plus tard, l'histoire bascule dans un nouveau chapitre avec. Un bloc monstrueux capable de développer une puissance de 550 ch pour un couple de 720 Nm.

Pour cette troisième et nouvelle génération, la marque basée à Dearborn (dans le Michigan) entend donc aller encore plus loin si l'on se fie aux informations récoltées par nos confrères américains. Limitée à 1.200 exemplaires, cette nouvelle Ford GT abandonnerait le style rétro pour un dessin plus moderne avec des lignes plus dynamiques.

Sur le plan mécanique, le V8 devrait laisser place nette à un V6 Ecoboost, toujours situé en position centrale arrière et capable de développer une cavalerie de 600 chevaux. Une belle artillerie qui rappelle celle de la Ford EcoBoost-Riley, une bête de compétition au V6 3,5 l biturbo engagée dans la catégorie Daytona Prototype du championnat d'endurance Tudor United SportsCar.

Avec une possible déclinaison "R" de la Ford Shelby GT350 Mustang et la Focus RS en approche, le stand de la marque à l'ovale bleue s'annonce prometteur et musclé pour le Salon de Detroit 2015. D'autant qu'en 2016, cela fera 50 ans que la GT40 a triomphé pour la première fois au Mans.

Le moment idéal pour poursuivre une belle histoire devenue légendaire.

Vidéo bonus - Le duel Ford GT vs Ford GT 40 (Automoto - Juin 2009) :