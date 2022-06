Une publicité pour l’Audi R8 censurée en Angleterre

La publicité pour la nouvelle Audi R8 a du mal à passer chez nos voisins britanniques, qui viennent de la censurer. La raison invoquée ? Le spot serait une incitation aux comportements dangereux au volant.

Le spot publicitaire pour l’Audi R8 a été censuré par les autorités britanniques.

Incitation aux comportements dangereux

Vantant les qualités sportives et les freins en carbone céramique de l’Audi R8, la publicité britannique créée par l’agence Bartle Bogle Hegarty ne s’embarrasse pas de longs discours mais mise plutôt sur l’expression des sens. En effet, cette dernière met en scène une pupille se dilatant au rythme des accélérations et du rugissement du V10 de la supercar allemande dans un tunnel, puis se termine sur une séquence où voit la sportive s’arrêter grâce à ses freins puissants.

Jusqu’ici, rien de vraiment choquant, mais l’autorité anglaise de surveillance des publicités voit ce spot d’un autre œil et décidé de le censurer, pour la simple et bonne raison qu’il inciterait les automobilistes à adopter des comportements dangereux au volant. Pour le coup, il faut avouer qu'il est plutôt difficile de vanter les mérites d’une supercar en la limitant à 50 km/h…

►Voir les photos officielles de l'Audi R8 Spyder

Supercar de 610 chevaux

Il est vrai qu’il peut s’avérer difficile de rester raisonnable au volant de la supercar, au vu de sa fiche technique des plus sportives. Jugez plutôt : V10 5,2 litres de 610 chevaux sous le capot et un 0 à 100 km/h abattu en 3,2 secondes, pour une vitesse de pointe de 330 km/h, l’allemande aux anneaux a de quoi faire pâlir ses concurrentes, et Porsche 911 Turbo S en tête.

Proposée à partir de 169.000 € en version coupé et 179.000 € pour la déclinaison spyder, l’Audi R8 V10 est livrée de série avec la boîte de vitesse automatique à double embrayage S Tronic sept rapports.