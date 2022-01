Une Tesla Model S de 900 ch par Larte Design

Le préparateur russe Larte Design vient d'annoncer qu'il travaillait à l'élaboration d'une Tesla Model S P85D de 900 chevaux sans réduire l'autonomie du véhicule électrique !

La branche californienne de Larte Design s'attaque à un nouveau défi : fabriquer une Tesla Model S de 900 chevaux !

Larte Design très secret

Larte Design n'a donné que peu d'informations sur son futur véhicule. La Tesla Model S P85D sera basée sur la Tesla Model S Elizabeta que le préparateur russe vient de présenter au Salon Top Marques de Monaco. Et Larte Design annonce une puissance de 900 chevaux (contre 700 pour le modèle standard) sans réduire l'autonomie de ce véhicule électrique.

Mis à part un gain de performance de 29%, la Tesla Model S P85D bénéficiera d'une carrosserie en carbone et en fibre de basalte regroupant de nouveaux boucliers avant et arrière, des passages de roues modifiés, des jupes latérales et un nouveau diffuseur arrière.

Par ailleurs, Larte Design proposera un "module de bruit" original afin de reproduire acoustiquement l'accélération de la Tesla Model S P85D. Le client aura ainsi la possibilité de choisir le son émis par les haut-parleurs de la voiture lorsqu'il appuiera sur la pédale d'accélérateur. De quoi ravir les amoureux de ce bolide, frustrés par le manque de sonorité de cette sportive électrique.

Redécouvrez nos essais de la Tesla Model S

>> Tesla, le pari gagnant de l'électrique



>> Tesla Model S, la berline électrique star