Les ventes automobiles toujours à la peine en Europe

L'Association des Constructeurs Automobiles Européens a indiqué ce jeudi 16 avril la baisse importante des ventes automobiles européennes. Celles-ci ont chuté de 9% entre mars 2008 et mars 2009.

La majeure partie des pays d'Europe a accusé une chute des ventes préoccupante au cours de ces derniers mois. Seules la France et l'Allemagne sont parvenues à redresser la tête grâce aux aides de l'Etat : les fameuses primes à la casse et les 3 jours ouvrés supplémentaires par rapport à 2008, ayant en effet permis aux 2 pays de générer plus de ventes que l'an passé (progression du marché de 8% pour la France et 40% pour l'Allemagne).



Ainsi les 28 états observés par L'ACEA ont vu leurs ventes chuter de 9% sur une année et de 17,2% sur le premier trimestre 2009. 1.506.249 voitures particulières neuves auraient été vendues au cours de ce mois de mars 2009.



Cette baisse est clairement visible chez les principaux constructeurs tels que General Motors (-20,1%), Ford (-7,7%), Renault (-10,9%), PSA Peugeot Citroën (-9,1%), Volkswagen (-0,3%) ou encore Toyota (-11,9%). A l'image de l'Allemagne et de la France, seuls les groupes Fiat (+14,3%), Dacia (+26,7%), Hyundai (32%) et Suzuki (+12,8%) enregistrent des chiffres positifs en ces temps de crise.



Directement influencés par cette chute du marché chez les constructeurs, les ventes automobiles nationales plongent. Parmi les plus inquiétants, l'Islande (-91,5%) et la Lituanie (-70%) qui chutent de manière spectaculaire (respectivement -91,5% et -70%). Pour les pays d'Europe de l'Ouest, le bilan est bien moins alarmant mais demeure négatif : -38,7% en Espagne, -30,5% au Royaume-Uni, -25,7% aux Pays-Bas, et -23,4% en Suède.



En attendant de meilleurs chiffres pour le marché automobile européen et mondial, souhaitons que les chiffres ne continuent pas leur chute "vertigineuse".