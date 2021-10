VIDEO Insolite : Il vandalise une Porsche 911 en pleine rue !

Probablement sous l'emprise de l'alcool, un jeune homme s'en est pris à la 911 d'une célébrité tchèque sous les yeux de son amie amusée avant d'être interpellé par la police.

Décidément, les temps sont durs pour la Porsche 911. Alors que

Crachats, rayures... tout y passe !

Les images captées par les caméras de surveillance font peine à voir. Et pour cause : le jeune homme, accompagnée d'une amie qui semble s'amuser de ses gestes puérils, n'y va pas de main morte en renversant de l'alcool sur le toit avant de cracher lamentablement sur le capot, retourner un rétroviseur puis rayer la carrosserie avec une pierre ramassée par terre.

Un propriété à la réputation sulfureuse

Fort heureusement, la police a été prévenue et a interpellé l'homme qui a causé environ 2.200 euros de dégâts sur le bijou créé par la firme allemande. Pour l'anecdote, ce dernier appartient au chanteur et compositeur tchèque Daniel Landa, plusieurs fois accusé de faire l'apologie du nazisme et dont ses premiers deux albums sont souvent qualifiés d' ouvertement nationalistes et racistes.

Des « faits de carrière » regrettables et condamnables qui ne peuvent toutefois pas justifier des actes gratuits de vandalisme. Espérons qu'aucun autre modèle quel qu'il soit ne subira un tel traitement...

