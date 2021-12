Vidéo : La Koenigsegg One :1 avale le 0-300-0 km/h en un temps record

Toujours en quête de records, la Koenigsegg One :1 a de nouveau fait parler la poudre sur sa piste d'essais maison en réalisant l'exercice du 0-300-0 km/h en seulement 17,95 secondes.

Décidément, la Koenigsegg One:1 n'en finit plus d'étonner. Après avoir signé un chrono canon sur le tracé de Spa-Francorchamps lors d'un contre-la-montre non-officiel qui s'est déroulé au début du mois de juin, la "première megacar au monde" a de nouveau frappé fort en abattant un 0-300-0 km/h en un temps record le 8 juin dernier sur sa piste d'essai située à Angelhölm, en Suède.







11,922 secondes pour le 0-300 km/h !

21,19 secondes. Tel est le record du monde inscrit au Livre Guinness des Records et détenu par l'Agera R depuis 2011 sur ce type d'exercice. Un chiffre stratosphérique qui rend encore plus impressionnant la performance réalisée par la One :1 qui a littéralement pulvérisé le temps de son ainée du haut de ses 1.360 chevaux.



Le temps de la dernière merveille de Koenigsegg ? 17,95 secondes (!) avec un 0-300 km/h avalé en seulement 11,922 secondes pour un temps de freinage de 6,032 secondes. Exceptionnel pour une auto qui avait un poids de 50 kg supérieur à la version de série, cette dernière pesant 1.360 kg sur la balance, et dont la tenue de route était parfaite puisque Robert Serwanski, le pilote maison, a accompli cet exploit... en lâchant le volant des mains !



Malheureusement, cette performance ne restera qu'officieuse puisque l'engin utilisé n'était pas de série. Le record de l'Agera R tient donc toujours mais il y a fort à parier que ce dernier sera très prochainement battu, tant le constructeur suédois en a encore sous la pédale... En attendant, vous reprendrez bien d'un petit tour embarqué avec cette One :1 à Spa Francorchamps ?