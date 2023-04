Vidéo : Nissan Juke-R vs Ferrari, Lamborghini et Mercedes !

C'est un match improbable que nous propose Nissan dans cette vidéo officielle, mettant son Juke-R de 480 ch face aux Lamborghini Gallardo, Ferrari 458 Italia et Mercedes SLS AMG.

Si vous aviez une SLS AMG, une 458 Italia et une Gallardo, auriez-vous l'idée de mettre une Nissan dans le lot ? Non, mais le japonais si !







Pour le show





Fort des entrailles de la GT-R et de son V6 de 480 chevaux, le crossover est devenu Nissan Juke-R. Amené à Dubaï, nouvel eldorado des voitures de luxe et des supercars, il vient se frotter à 3 rivales sur un mini-circuit de l'émirat. Pas question de chronométrer, mais de montrer que le petite nippon est capable de concurrencer les Mercedes SLS AMG (571 ch), Ferrari 458 Italia (570 ch) et la Lamborghini Gallardo (560 ch).



Pas sûr que le Nissan Juke-R soit vraiment plus rapide sur circuit normal, à vérifier lors d'une prochaine vidéo par Mercedes ?