Vidéo : Nouveau look pour la Ford Fiesta WRC 2017, testée en Espagne

Une nouvelle vidéo du futur bolide de Rallye du constructeur américain, tournée pendant les tests de la Fiesta WRC en Espagne, a filtré sur internet. Et elle est déjà bien différente des premières images dévoilées cet été.

Citroën, Hyundai, Toyota, Volkswagen… Tous les principaux constructeurs ont d’ores et déjà révélé les versions 2017 des bolides de Rallye. Seul Ford, et sa future Fiesta, se fait encore attendre. Et pour cause.





Cette attente avait d’abord été justifiée par un imbroglio de budget de M-Sport, l’équipe chargée d’engager les voitures de la marque américaine au Championnat du monde. Finalement, la raison est beaucoup moins obscure : la citadine des Rallyes sera basée sur la prochaine génération du modèle de série, dont la sortie est prévue en 2017.

Nouveau look

Voilà pourquoi le premier aperçu donné en août dernier n’était que peu instructif. Fort heureusement, de nouvelles vidéos ont été publiées. Et elles ont donné plus d’indices. D’abord sur son look, la Fiesta reprenant un becquet très imposant, à l’image de Toyota avec la Yaris. Malgré le camouflage intégral, le dessin des feux arrière rappellent ceux de la dernière Focus RS. Difficile de déceler quelques indices concernant l’avant.

Test Ott Tanak | Ford Fiesta WRC 2017 by Jaume Soler #WRC2017 #WRC https://t.co/phXw9EP0rZ dash; Valmar Viisel (@paddocknews) 5 octobre 2016

Plusieurs problèmes moteurs ?

Concernant la mécanique, l’auteur de la vidéo précise que le bolide a rencontré "beaucoup de problèmes moteur", impossibles à déceler sur les images tournées en Espagne. C’est Ott Tanak qui a été chargé d’effectuer les deux jours de tests. L’Estonien n’a pourtant toujours pas été confirmé pour la saison prochaine.