Vidéo : La Porsche Cayman Clubsport GT4 montre sa puissance

Porsche a divulgué le nouveau clip promotionnel de la Cayman Clubsport GT4. Sur les images, la belle sportive jaune et argent s’essaye sur une piste d’aéroport non loin de Los Angeles.

En s’essayant dans un aéroport, la Porsche Cayman Clubsport GT4 se prend pour un avion de chasse.

Une carrosserie parait pour les épreuves

En apparence, la dernière sportive de Porsche n’a pas reçu beaucoup de modifications, si ce n’est la couleur. La nouveauté se trouve sous les pneus slicks 18 pouces et les freins de 380 mm à l’avant. Les plus profondes modifications sont dans l’habitacle, monoplace à cage de sécurité tubulaire, un arceau cage soudé, un siège baquet et un harnais six points prennent place à bord. La sportive est dépouillée de tout superflu pour tomber à 1.300 kg.

Ce bolide est paré pour les compétions : du Trophée Pirelli USA GT3 Cup, au SRO GT4, en passant par VLN Endurance Championschip Nürburgring, sans oublier l'Ultra 94 GT3 Cup Challenge Canada. En outre, la voiture peut également participer à des courses de clubs organisées par le Porsche Club of America. Idéal pour les pilotes du dimanche.

Conçue pour la compétition

Construit exclusivement pour la piste, la dernière itération de la Cayman a été créé pour offrir la «liberté ultime dans une cage. » La GT4 de la Cayman version ClubSport, présentée au salon au salon de Los Angeles 2015, est la plus puissante jamais produite par Porsche : le six cylindres à plat 3.8 l délivre 385 chevaux. Elle reprend des éléments de trains roulants et de freinage de son aînée, la 911 GT3.

Disponible à partir de 111.000 euros hors taxes, chez tous les concessionnaires Porsche.



