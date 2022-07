Vidéo : Un crash spectaculaire en GT4

Lors de l’arrivée d’une course de GT4 au Red Bull Ring (Autriche), les pilotes Jörg Viebahn et Rosen Daskalov ont été victimes d’un accident impressionnant, détruisant leurs voitures mais sans se blesser.

Ce dimanche 7 juin 2015 sur le circuit Red Bull Ring (Autriche), se disputait une épreuve de championnat européen catégorie GT4 qui n’aurait jamais fait parler d’elle sans un énorme accident.







Sans conséquence

Lors du dernier tour de la course 2 de ce dimanche, les pilotes Jörg Viebahn et Rosen Daskalov luttaient pour la 4ème place, tandis que Marcel Nooen (Chevrolet Camaro), Daniel Uckermann (KTM X-Bow) et Rob Servers (BMW M3) avaient déjà franchi la ligne d’arrivée.



Au coude-à-coude, les Aston Martin V8 Vantage et SIN R1 se collent à la sortie de la courbe, mais l’Allemand insiste trop, et amène les deux voitures dans le mur qu’elles heurtent violemment, l’Aston Martin décollant à plusieurs mètres de hauteur et la SIN du Bulgare faire un tonneau (créateur de sa propre machine au passage).



Malgré l’aspect spectaculaire de ce choc les deux pilotes s’en sortent miraculeusement par leurs propres moyens sans blessure, mais ont dû effectuer et un passage obligé pour observation.