Voici la future MINI Superleggera de série !

Le concept-car n'était prévu que pour sublimer le lac de Côme durant le Concours de la Villa d'Este en mai 2014. Mais devant les réactions unanimes sur son design, MINI et Superleggera ont développé une version de série dont voici les toutes premières images.

Bien que la Maserati Alfieri ait gagné l'édition 2014 du Concours d'Elégance de Villa d'Este, un autre véhicule a fait l'unanimité auprès de la scène automobile : la MINI Superleggera, fabriquée par le carrossier italien Touring en partenariat avec BMW.





Quasi identique

Cette italo-germano-britannique, que l'on a apprécié récemment au Mondial de l'Automobile, ne restera pas au stade du rêve, car nous avons désormais accès à des images illustrant sa version de série ! Et c'est une agréable surprise, puisque le design original a été préservé, au contraire d'une Ferrari Sergio.



Nous notons des différences sur la calandre, où les projecteurs circulaires ont disparu, les rétroviseurs sont ceux des autres MINI de série, le pare-brise est devenu plus classique avec de vrais montants, la capote en toile vient protéger l'habitacle, des poignées de porte font leur apparition, ainsi qu'un spoiler arrière amovible.



Restent ainsi la dorsale très britannique surplombant les feux arrière imitant l'"Union Jack", le drapeau du Royaume-Uni, ainsi que les courbes sensuelles et déjà considérées comme intemporelles. Ce n'est pas la perfection, mais on s'en rapproche, cette MINI est sans doute la plus séduisante de l'Histoire !



Une beauté rare ?

Restent néanmoins des inconnues, notamment le moteur qui animerait ce craquant roadster, que l'on imagine bien être le 2,0 litres turbo 231 ch de la version JCW, le nombre d'exemplaires (sachant que Touring Superleggera fabrique de très petites séries) et le tarif qui serait en conséquence très élevé au vu de la rareté.



Pour rappel, voici la MINI Superleggera Vision