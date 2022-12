Voler une voiture équipée d'une « Keyless » : un jeu d’enfant

L’ADAC, l’association automobile allemande a mis en évidence, vidéo à l’appui, qu’il est possible de démarrer une voiture dont la clé « Keyless » se trouve à distance raisonnable de l’auto. Un jeu d’enfant d’après l’association.

A l’aide d’un amplificateur d’ondes, la voiture peut être dérobée facilement alors qu’elle se situe dans le garage du particulier.

So einfach können Autos mit Keyless-Systemen geklaut werden - https://t.co/NucAOIEytm via @YouTube dash; ADAC (@ADAC) 22 mars 2016

Jusqu’à 100 m de distance

L’ADAC a réussi à augmenter la portée de la clé jusqu’à plus ou moins 100 m. Par exemple, le voleur s’immisce dans le garage, s’approche du véhicule, et amplifie les ondes de la clé située dans la maison, via l’amplificateur radio. L’ADAC a fait l’expérience sur 24 modèles différents et a pu ouvrir et démarré tous les véhicules quels que soient les codes et cryptages. Après la preuve flagrante en vidéo l’ADAC demande aux constructeurs un système de sécurité plus performant. Cette technique de piratage n’est pas nouvelle.

Le seul moyen de dissuasion efficace pour le propriétaire du véhicule est de conserver sa clé dans une cage Faraday pour bloquer le signal, selon The New York Times.