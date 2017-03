Volkswagen Arteon : Un premier bol d'air !

Par Estelle SANZO | Ecrit pour TF1 |

Après avoir exhibé ses courbes pour la première fois au salon de Genève 2017, il était temps pour la Volkswagen Arteon de prendre la route. La remplaçante de la Passat CC a donc foulé les pavés des rues de Berlin, en Allemagne.

Une robe en or qui interpelle

En passant par les endroits emblématiques de la ville comme la Porte de Brandebourg, le Palais du Reichstag ou encore la Colonne de la Victoire, la berline n'est pas passée inaperçue. L'occasion pour les passants rencontrés durant ce premier périple routier de déverser une avalanche de compliments à son sujet.

Pour rappel, la Volkswagen Arteon sera disponible en six motorisations dont les puissances sont comprises entre 150 et 280 ch. Cette dernière est également largement armée de nouvelles technologies (freinage d'urgence autonome avec déportation sur la voie de droite, régulateur adaptatif reconnaissant les limitations de vitesse etc.)

Le véhicule fleurira sur les routes de l'hexagone dans le courant de l'été 2017. Côté prix, la facture s'élève à 37.800€ (entrée de gamme).

