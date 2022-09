Volkswagen renouvelle son utilitaire Crafter pour l'automne 2016

En plein renouvellement de sa gamme d’utilitaires (Caddy et Transporter), l'Allemand Volkswagen dévoile la nouvelle génération de son Crafter, bénéficiant d’un dessin plus moderne, ainsi que 4 moteurs diesel.

Le nouveau Volkswagen Crafter, la grande camionnette utilitaire, vient d’être dévoilé dans sa nouvelle génération.





Configurable selon les besoins

Si le design de ce nouveau Crafter se veut dans la continuité de son devancier, il bénéficie néanmoins de quelques nouveautés, notamment à l’avant avec de nouvelles optiques en longueur et non en hauteur comme sur la précédente génération. Tout comme l’ancien utilitaire, cette nouvelle version conserve son design rectiligne, à l’extérieur comme à l’intérieur, avec une planche de bord sans fioritures, mais néanmoins dotée de nombreux rangements.

Afin de répondre à tous les besoins de ses clients, Volkswagen a décliné son Crafter en trois longueurs et hauteurs différentes selon l’utilisation souhaitée, et laisse également le choix concernant la transmission (traction, propulsion ou intégrale) ainsi que sur la boîte de vitesse, manuelle ou automatique.

►Voir les photos officielles du Volkswagen Crafter

Volkswagen, les consommations et émissions les plus basses du segment, sans pour autant faire de précisions. Pour rappel, l’actuel Crafter émet 199 g/km, pour une consommation mixte de 8,6 litres au 100 km.

Doté d’un arsenal d’aides à la conduite avec notamment le stabilisateur de remorque ou encore le système de compensation de vent latéral, cette nouvelle génération sera assemblée en Pologne et sera le premier Crafter 100 % Volkswagen et non conçu par Mercedes.