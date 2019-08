Volkswagen Scirocco R : à la poursuite de la Focus RS

La version R est au Volkswagen Scirocco ce que la version RS est à la Ford Focus. Le coupé VW à traction avant, s'équipe pour l'occasion du bloc turbo de l'Audi S3. Rien que ça !

Sans prétendre au coup de force de la Focus RS de seconde génération, qui parvient à passer 305 ch et 440 Nm de couple au sol sans faire de la soupe de gomme, la version débridée du s'attaque à un joli défi. En effet à l'inverse de l'Audi S3, à laquelle elle emprunte son 4 cylindres TSI de 265 ch et 350 Nm entre 2500 et 5000 tr/min, celle-ci ne disposera pas de traction intégrale. Elle s'en remettra donc à ses seules roues pour "motricer", ainsi qu'au système XDS en vogue dans le groupe VW actuellement, un ersatz d'autobloquant passant par l'ESP pour optimiser la traction.



Il faudra attendre d'avoir l'auto en main pour juger de son efficacité mais à la lecture de ses chronos, on reste déjà sur notre faim. Alors que sa cousine Audi exécute le 0 à 100 km/h en 5,7 s, le coupé Volkswagen réclame 0,8 s de plus pour le même sprint, bouclé en 6,5 s (6,4 s avec la boîte DSG). Et dans les 2 cas, la vitesse maxi est bridée à 250 km/h. Ce moteur compatible Euro 5 se distingue plutôt par sa consommation respectable annoncée à 8,7 l/100 km, soit des rejets de 194 g/km de CO2.





Des ''R'' de Scirocco GT24

Esthétiquement le ne donne pas dans la demi-mesure. Il se farde d'un bouclier avant très agressif recevant des feux de jours à LED, de jupes latérales et de jantes de 18 pouces Talladega. A l'arrière, on découvre un pare-choc redessiné flanqué de 2 sorties d'échappement opposées et un becquet relativement discret.



A bord, cette version sportive reçoit des sièges sport spécifiques, un volant 3 branches emprunté à la nouvelle Golf GTI, une instrumentation modifiée et des inserts noirs laqués de-ci, de-là.



Le style global du modèle s'inspire des GT24 que Volkswagen alignera ce week-end aux 24 Heures du Nürburgring. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette célèbre course d'endurance -où la marque a signé un doublé dans sa catégorie l'an passé- que le Scirocco R a fait sa première apparition. Il rejoindra les showrooms cet automne après une visite au salon de Francfort.