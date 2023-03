Volvo lève le voile sur les S60 et V60 Polestar

Ce mardi 26 novembre, et après un teaser rondement mené, Volvo a dévoilé les S60 et V60 Polestar développées en collaboration avec son partenaire officiel en compétitions sportives.

Après un teaser réussi (nous posant une simple question : « Est-ce que la science peut mesurer ce que vous ressentez pour le design d'une voiture ? »), Volvo a levé les voiles sur les versions Polestar de ses S60 et V60. Des modèles sportifs prévus pour le grand public, mais des modèles qui ne seront malheureusement pas disponibles sur le territoire français.

La France pas dans les plans de Volvo

Après l'Australie, où les S60 et V60 Polestar se sont d'abord lancées, Volvo a annoncé un déploiement mondial... mais le monde selon Volvo ne comprend apparemment pas la France : ces modèles ne seront pas disponibles sur notre territoire, le communiqué officiel citant comme grands pays « le Canada, les Pays-Bas, le Japon, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ». Pas de traces bleu-blanc-rouge donc sur le bitume nordique donc...

Volvo joue la carte de la séduction

A propos des modèles en eux-mêmes, Volvo se l'est joué séducteur, voulant casser son image de véhicule austère qui lui colle historiquement à la peau. Pour cela, le constructeur a décidé de changer le châssis, plus rigide, avec des amortisseurs aux ressorts plus appuyées par rapport au modèle S60 R-Design (on évoque 80% de fermeté supplémentaire) et d'installer des jantes de 20 pouces. Au niveau de la conduite, elle est facilitée et adaptée à une utilisation quotidienne. Quand on regarde ce qu'il y a sous le capot, le pari n'était pas gagné d'avance...

Un moteur T6 six-cylindres

Sur ces deux nouveaux modèles de route à tendance sportive, on retrouve le T6 six-cylindres, amélioré par Polestar pour l'occasion (350 ch et 500Nm de couple), afin de permettre des performances assez impressionnantes pour une voiture de route : une pointe de vitesse à 250 km/h, un passage de 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes, de 0 à 200 km/h en 17,7 secondes ! Tout ce bloc est porté par une transmission automatique/séquentielle à 6 rapports et une traction intégrale de série.



Des nouvelles Volvo très attrayantes qui veulent améliorer le plaisir et le confort de conduite... On attend de pied ferme de pouvoir les voir un jour débarquer sur les routes françaises, assurément.