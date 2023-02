Volvo S90 2016 : teaser et présentation le 2 décembre

Deuxième modèle du renouveau de la marque automobile suédoise Volvo, la berline S90 se propose dans une image teaser et se révélera mercredi 2 décembre en amont du Salon de Detroit 2016.

Après le lancement réussi du XC90, Volvo passera la seconde avec sa nouvelle grande berline S90.



Le concept Volvo Coupé (2013)une S80 vieillissante. Effectivement, sa présentation remonte au Salon de Detroit… 2006 ! Une décennie plus tard, dans ce même lieu, le constructeur suédois présentera sa remplaçante.



C’est sur Facebook que Volvo donne rendez-vous, le 2 décembre pour les premières photos et informations en amont du salon américain, le tout accompagné d’une image teaser. Après modification rapide de cette dernière, il nous est permis de découvrir le profil de la future S90, sans surprise car découvert sur les miniatures échappées depuis cet été.





Epurée et Elégante ?

Basée sur la plate-forme modulaire « SPA » du XC90, la Volvo S90 arborera le visage des concept-car Concept Estate et Coupé, ainsi que la signature lumineuse avant en « T », accompagnée d’une silhouette très classique qui n’est pas sans évoquer Audi (entre une A8 et une A7) mais qui affichera une élégance incontestable. Côté moteur, la banque des blocs 4 cylindres essence et diesel sera empruntée largement au XC90, dont la version hybride T8 400 chevaux.



Rendez-vous mercredi 2 décembre pour la présentation, voire plus tôt en cas de fuite !



