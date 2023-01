Volvo XC90 : Deux innovations majeures présentées pour renforcer la sécurité

Nous ne savons pas grand-chose de son design, par contre nous connaissons beaucoup, beaucoup de choses sur les équipements, notamment en matière de sécurité, de la nouvelle Volvo XC90. Rendez-vous en août pour en savoir davantage...

En attendant le mois d'août, Volvo fait les choses en rand en dévoilant petit à petit quelques éléments de son futur SUV XC90, qui mise tout sur la sécurité, avec notamment deux premières mondiales...

Une Volvo XC90 qui met le paquet sur la sécurité

Quand on évoque la marque Volvo, on pense tout de suite à la robustesse de ses modèles, à la qualité de ses produits. Avec le futur XC90, un SUV que la firme dévoilera courant août, nous restons sur le même positionnement : la sécurité avant tout, la sécurité plus que tout. Dans le XC90, on retrouvera deux systèmes inédits

- Le safe positioning : en cas de franchissement de la ligne blanche, la ceinture de sécurité se resserre automatiquement. Egalement, toujours de manière automatique, le siège est équipé d'un nouveau système d'absorption des chocs afin de réduire les risques de coup du lapin.

- L'auto brake : il s'agit ici d'un système de freinage d'urgence spécialement conçu pour les passages aux intersections.

Objectif : plus aucun accident en Volvo d'ici 2020

Si Volvo mise autant sur le côté sécuritaire de ses véhicules et notamment de son futur XC90, c'est simplement car la firme suédoise a un rêve. Le professeur Lotta Jackobsson, le Spécialiste Technique de la sécurité du Volvo Cars Safety Centre, dévoile tout cela en détails :



« Se focaliser sur la sécurité, ce n'est pas juste faire des tests ou obtenir une médaille. Il s'agit surtout de trouver comment et pourquoi les accidents et les blessures arrivent pour trouver une technologie pour les enrayer. Nous trouvons, l'industrie automobile suit.



Ces deux premières mondiales sont des exemples probants de notre volonté de lier la nouvelle technologie aux problèmes de la vraie vie, de la route. Et cette stratégie fait en sorte de nous rapprocher encore plus chaque jour de notre ambition : en 2020, plus personne ne sera tué ou blessé dans un de nos futurs modèles Volvo »



Il va falloir patienter jusqu'à août pour découvrir le XC90, le SUV ultra-sécurisé de Volvo : attendons-nous à être surpris, mieux, impressionnés par autant de belles innovations technologiques si elles s'avèrent efficaces dans la vie de tous les jours