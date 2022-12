WRC - Rallye d'Argentine 2014 : Victoire de Latvala devant Ogier

Jari-Matti Latvala a remporté le Rallye d'Argentine devant Sébastien Ogier. Les pilotes VW offrent un doublé à leur écurie.

En remportant le rallye d'Argentine, Jari-Matti signe sa deuxième victoire de la saison. Le pilote finlandais s'était auparavant imposé lors de la manche suédoise.

Pour Volskwagen, c'est une très belle journée. La marque allemand réalise son troisième doublé de la saison et signe sa neuvième victoire de suite en WRC, dépassant le précédent record de Citroën.

Ogier toujours en tête du championnat

Après le rallye, Latvala s'est montré satisfait de son week-end : « C'était un week-end fantastique, c'est quelque chose de spécial de gagner ici, ce rallye n'a jamais été facile pour moi dans le passé. C'est un rallye vraiment très compliqué, nous avons très bien travaillé avec mes ingénieurs. Quand vous travaillez sur les bonnes choses, ça marche, mentalement je suis plus fort grâce à ça. Nous voulons rendre le championnat excitant. »

Comme l'année dernière, Sébastien Ogier termine deuxième de ce rallye. Au classement général des pilotes, il occupe toujours la tête avec 112 points. Latvala est deuxième avec 88 points. Viennent ensuite Ostberg et Mikkelsen (48 points), Hirvonen (40 points), Meeke (31 points) et Neuville (30 points).

Résumé des spéciales de dimanche

ES11 - Giulio Cesare - Mina Clavero 1 (22,07 km)

Seul pilote à l'attaque Mikko Hirvonen (Ford) signe le temps scratch. Les deux pilotes VW ont assuré le coup comme l'a déclaré Sébastien Ogier : « C'est une loterie ici, je préfère juste rouler et assurer la deuxième place. Vous ne pouvez pas gagner tout le temps, Jari la mérite. »

ES12 - El Condor - Copina 1 (16,32 km)

Deuxième temps scratch du jour pour Hirvonen, toujours à l'attaque. Latvala continue de gérer et possède plus d'une minute d'avance sur Ogier (1'07.5).

ES13 - Giulio Cesare - Mina Clavero 2 (22,07 km)

Avec un brouillard toujours plus épais, Hirvonen continue sur sa lancée et remporte sa troisième spéciale de la journée. Pas de changement au classement. Latvala est toujours leader devant Ogier (+1'37.5).

ES14 - El Condor - Copina 2 (16,32 km) - Power Stage

Sébastien Ogier termine ce rallye en beauté en remportant la Power Stage et les 3 points qui vont avec. Hirvonen (2e) et Latvala 3e) récoltent respectivement 2 et 1 point supplémentaire.

Classement final du Rallye d'Argentine : 1-Latvala ; 2-Ogier (+1'26.9) ; 3-Meeke (+5'54.7) ; 4-Mikkelsen (+6'18.3) ; 5-Neuville (+8'25.8) ; 6-Kubica (+10'08.0) ; 7-Evans (+10'32.2) ; 8-Prokop (+12'039) ; 9-Hirvonen (+19'54.8) ; 10-Al-Attiyah (+23'10.2).