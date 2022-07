WRC - Rallye du Portugal 2014 : Le beau week-end d'Ogier

Sébastien Ogier a remporté dimanche le rallye du Portugal. Il s'agit de son troisième succès de la saison en quatre courses ! Avec cette victoire, il distance ses poursuivants au classement des pilotes.

Ogier en patron

Décidément, Sébastien Ogier adore le rallye du Portugal. Il avait déjà remporté cette épreuve en 2010, 2011 et 2013 ! Et pour cette édition 2014, il s'est imposé sans vraiment trembler malgré des pistes piégeuses car peu adhérentes.



Troisième le vendredi soir, Sébastien Ogier a profité de la journée de samedi pour construire son succès. Il reprenait ainsi la tête de la course dès le matin en remportant les deux premières spéciales. Et samedi après-midi, tel un métronome, Ogier portait son avance à 9s8, puis à 20s8 et enfin à 38s1 sur Hirvonen.

Dimanche, Ogier n'avait plus qu'à assurer. Il a tout de même mis un point d'honneur à remporter la Power Stage. A l'issue de ce rallye, Sébastien Ogier était ravi : « Oui je suis très content, c'était encore un super week-end pour nous. Le Portugal est définitivement un bon rallye pour moi. C'est un week-end parfait pour nous. Ce n'était pas facile car Mikko était en forme sur les deux premiers jours. »

Hirvonen retrouve des couleurs, échec pour Hyundai

Derrière Ogier, on trouve donc le Finlandais Mikko Hirvonen qui a signé son premier podium de la saison. Hirvonen a même été leader de ce rallye pendant quelques spéciales alors qu'il n'avait plus mené un rallye depuis la Sardaigne en 2012. Ostberg termine troisième et monte pour la deuxième fois de la saison sur le podium (3e en Suède).Un podium primé puisqu'il a terminé 3e de la Power Stage.

Rallye du Portugal mitigé chez Hyundai. Si Dani Sordo a offert à son écurie ses deux premiers temps scratchs de la saison, le pilote espagnol a été contraint à l'abandon dimanche matin. Après le Monte-Carlo, c'est le deuxième abandon en deux courses pour l'Espagnol.

Troisième au Mexique, Thierry Neuville n'a pas réédité son exploit. Samedi, il avait endommagé sa suspension dans l'avant-dernière spéciale de la journée. Et dimanche, le Belge a connu des problèmes de transmissions qui l'ont fait sortir du top 5.

Ogier distance Latvala

En remportant son troisième rallye de la saison (après le Monte-Carlo et le Mexique), Ogier conforte sa place de leader au classement des pilotes. Arrivé au Portugal avec 3 points d'avance sur Latvala, il en possède désormais 29.

Prochain rendez-vous avec le Rallye d'Argentine (8-11 mai).

Classement des pilotes après le rallye du Portugal

1. Sébastien OGIER, 91 points

2. Jari-Matti LATVALA, 62 points

3. Mads OSTBERG, 48 points

4. Mikko HIRVONEN, 36 points

- Andreas MIKKELSEN, 36 points

6. Thierry NEUVILLE, 21 points

7. Elfyn EVANS, 20 points

8. Bryan BOUFFIER, 18 points

- Martin PROKOP, 18 points.

10. Kris MEEKE, 17 points.

Classement des constructeurs après le rallye du Portugal

1. Volkswagen Motorsport, 144 points

2. Citroën Total Abu Dhabi WRT, 75 points

3. M-Sport LTD, 60 points

4. Hyundai Motorsport, 45 points

5. Volkswagen Motorsport 2, 40 points

6. Jipocar Czech National Team, 20 points

7. RK M-Sport World Rally Team, 4 points