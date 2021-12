WTCC - Japon 2014 : José Maria Lopez remporte le titre de Champion du Monde

En gagnant la première course à Suzuka, José Maria Lopez a remporté le titre de Champion du Monde de WTCC 2014. Yvan Muller, son coéquipier, avait abandonné.

Sans surprise, José Maria Lopez a conquis le titre de Champion du Monde de WTCC, succédant à son coéquipier Yvan Muller. L'Argentin a glané la couronne à l'issue de la course 1 à Suzuka, qu'il a remportée.





Course 1 : Muller abandonne, Lopez couronné

Parti depuis la pole position, José Maria Lopez (Citroën) n'a pas tremblé durant la course, malgré les premières attaques d'Yvan Muller pour tenter de le déstabiliser. Petit à petit, le Français décroche jusqu'à son abandon au tour 7 pour un problème technique. Cela a donné lieu à une belle bataille pour la seconde place, empochée par Max Chilton (+ 8.473 secondes) au nez et à la barbe de Sébastien Loeb, qui termine troisième après un petit écart. Norbert Michelisz (Honda) et Hugo Valente (Chevrolet) complètent le top 5.



José Maria Lopez n'avait besoin que d'une quatrième place pour être sacré. En s'adjugeant un neuvième succès cette saison en course 1, l'Argentin y met la manière.



Course 2 : Tarquini s'impose

En course 2, avec la grille inversée, c'est l'italien Tarquini qui s'impose au volant de sa Honda Civic, devant la Chevrolet de Burkovic et Michelisz. Les Citroën de Muller, Lopez et Loeb terminent respectivement aux cinquième, sixième et septième rangs. Pour l'Argentin, le travail était déjà fait et il reste encore une étape, à Macau, pour la gloire.