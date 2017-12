Automoto du 10 décembre 2017

Amoureux des voitures et motos, Automoto rend hommage à Johnny Hallyday à travers une émission spéciale ce dimanche 10 décembre.Découvrez de nombreuses rencontres et interviews exclusives des personnes qui ont partagé sa passion pour les belles mécaniques.De son dernier road trip aux Etats-Unis à son garage de motos préféré à Los Angeles, aux plus belles pièces de toutes les voitures qu'il a possédées, vous saurez tout sur la passion de l'artiste.Enfin, vous irez à la rencontre de Pierre-Yves Rousset, l'homme qui entretenait ses Harley Davidson ou encore Mathieu Lamoure, DG d'Artcurial Motorscars, chargé de lui trouver des voitures d'exception.Côté actualité, les téléspectateurs découvriront également la nouvelle Alpine Renault.