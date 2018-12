Automoto du 2 décembre 2018

Premier rôle de la série évènement La vérité sur l'affaire Harry Québert, Patrick Dempsey reçoit chez lui l’équipe d’Automoto, dans sa région natale du Maine.Star internationale reconnue notamment pour son rôle dans Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey est un passionné d’automobiles et de sports mécaniques.En 2015, l’acteur a terminé 2ème des 24 Heures du Mans dans sa catégorie. Aujourd’hui, il est également patron d’écurie et, à ce titre, il a remporté sa 1ère victoire aux 24 Heures du Mans en 2018, toujours dans sa catégorie avec une Porsche.Tout comme ses glorieux aînés Steve McQueen et Paul Newman, Patrick Dempsey se livre comme rarement dans une ambiance intimiste.Pour cette émission spéciale, il ouvre son garage et présente ses voitures préférées aux téléspectateurs d'Automoto.