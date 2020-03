En savoir plus sur Denis Brogniart

Retrouvez le magazine leader des passionnés auto et moto. Ce dimanche, on décortique la nouvelle Honda CBR pour voir que ces machines hypersortive réputées dangereuses sont peut-être aussi les plus sûres à piloter sur circuit ; on vous fait découvrir la McLaren GT, la première Mc capable de voyager longtemps il paraît… Road Trip Grand Format en Catalogne pour le vérifier ; et enfin, duel de titans entre l'Audi RSQ8 et la Porsche Cayenne Turbo Hybrid.