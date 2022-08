Automoto du 28 août 2022

Automoto repart pour une 48ème saison. Oui 48, ça fait bel et bien 48 ans que votre magazine est présent chaque dimanche matin ! Grâce à vous et à votre fidélité, nous sommes l’une des plus anciennes émissions du PAF. Pour bien commencer cette nouvelle saison, Jean-Pierre Gagick vous emmène vivre Le Mans Classic 2022, Shelby Cobra Daytona, Peugeot 905, Bentley Speed 8, les voitures qui ont écrit la légende des 24H du Mans étaient toutes là. Jean-Pierre part également essayer la Lotus Emira à Hethel, le berceau de la marque anglaise. L’Emira est la dernière Lotus de l’histoire à moteur thermique commercialisée par la marque. La moto est bien sûr au programme de cette première émission de la saison. Bader Benlekehal a testé la Bimota Tesi H2, la moto homologuée pour la route la plus puissante au monde, 250 chevaux pour 207 kilos. Pour clôturer ces retrouvailles, nous partirons ensuite au Goodwood Festival Of Speed en compagnie de Romain Chemoul : Mercedes AMG One, Aston Martin Valkyrie, Ferrari Daytona SP3 elles ont toutes pris d’assaut la célèbre colline pour la course de côte !