Automoto du 3 octobre 2021

Sur la base d’essai Automoto, chaque dimanche, Jean-Pierre GAGICK accueille une invitée en plateau : la voiture star du moment, pour la passer au rayon X.Si c’est une sportive de rêve, elle sera chronométrée sur notre circuit, véritable juge de paix ultra-exigeant et impartial. Si c’est un nouveau modèle grand public, il sera essayé et noté, sans concessions.Et Automoto, c’est bien sûr des reportages, en France comme à travers le monde :- Des enquêtes sans détour pour comprendre les grands changements du monde automobile (électrification, conduite autonome…) qui font débat et modifient la société- Des routes extraordinaires à bord des dernières nouveautés (de la Route Napoléon dans le sud-est de la France, à la Vallée de la Mort aux US…)- Des rendez-vous moto pour vivre et partager l’univers et l’expérience de la moto avec le plus grand nombre, des Grands Formats consacrés aux modèles iconiques du passé, pour vous raconter les histoires d’homme qui les font vivre.Automoto est le rendez-vous incontournable des passionnés, absolument accessible à tous les curieux qui veulent s’informer et comprendre le monde fascinant de l’auto et de la moto !