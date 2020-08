Automoto du 30 août 2020

En savoir plus sur Denis Brogniart

C'est la reprise pour Automoto ! Dès le 30 août, retrouvez la 46ème saison d'Automoto avec Jean-Pierre Gagick aux commandes de l’émission automobile leader en France.Chaque dimanche, Automoto proposera des essais chronométrés des supercars pour rêver, le test sans concession des nouveautés incontournables pour mieux choisir, des enquêtes pour répondre aux questions qui fâchent sur les sujets brûlants, la découverte des routes extraordinaires de France et de toute la planète, mais aussi des grands formats pour des rencontres intimistes avec des personnages hauts en couleur.Automoto est le rendez-vous incontournable des passionnés d’auto et de moto mais, c’est aussi celui des curieux qui ont envie de comprendre !Au sommaire de cette première émission : - «Citroën AMI, la révolution française ?» - Essai : «Volkswagen ID3, la nouvelle voiture du peuple est-elle électrique ?» - Le rendez-vous F1 : «Les temps forts de l’été en Formule 1 et les qualifications du Grand Prix de Belgique, le toboggan des Ardennes» - Les routes extraordinaires : «Le pays Cathare en Morgan Plus 4 !».