Automoto du 4 septembre 2022

Pour l’Episode 2 de la saison 48, Jean-Pierre Gagick s’envole à Monterey en Californie, rendez-vous incontournable du mois d’août pour les constructeurs de voiture de luxe en marge du célèbre concours d’élégance de Pebble Beach. L’occasion de découvrir des nouveautés incroyables à The Quail a Motorsport Gathering, le salon le plus chic du monde, comme la Bugatti W16 Mistral, la Koenigsegg CC850 ou encore la Bentley Mulliner Batur. ESSAI La sportivité est au rendez-vous avec l’essai de la Lamborghini Countach LPI 800-4. C’est le pilote Bruce Jouanny qui s’y colle pour savoir si cette Countach sauce 2022 est à la de sa glorieuse ancêtre ? ENQUETE La multiplication des voitures électriques sur le marché amène de nombreuses questions, notamment sur le sujet des batteries. Jérôme Chont est a enquêté savoir si la France pourrait tirer son épingle du jeu dans un marché ultra-dominé par l’Asie ? GRAND FORMAT Et pour prolonger un peu les vacances Mathieu Lamour vous entraine à la rencontre des fans française d’Airstream, ces immenses caravanes ou motor home en aluminium plébiscité par les stars, les présidents américains, et même des astronautes de la Nasa.