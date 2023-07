Automoto du 9 juillet 2023

Le magazine automobile leader vous donne rendez-vous sur sa base d’essai pour chronométrer les voitures de sport et mettre à l’épreuve toutes les nouveautés sans concession ! Avec Jean-Pierre Gagick aux commandes, vibrez également avec tous les événements marquants qui rythment le calendrier auto, Le Mans Classic, Goodwood Festival of Speed, Pebble Beach, le Mondial de l’Automobile à Paris... Automoto, c’est aussi forcément l’immanquable rendez-vous moto de Bader Benlekehal, des enquêtes pour comprendre un univers au cœur des transformations de notre monde, des grands formats pour rencontrer ceux qui ont fait et qui font l’histoire et des routes extraordinaires pour s’évader loin ou en France, en auto ou à moto.