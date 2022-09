Automoto Express du 4 septembre 2022

Au programme de votre Automoto Express cette semaine : les stars de la semaine : Skoda Vision 7S, Model Y propulsion et Audi RS Q e-tron E2. Tout ce qui a changé au 1er septembre. La remise gouvernementale qui passe de 30 centimes par litre au lieu de 18 , les nouvelles ZFE et le stationnement payant pour les deux-roues qui devient payant à Paris. On parle de la fin du conflit entre Polestar et les deux marques françaises, Citroën et DS et du record de don de l’association Sport et Collection au CHU de Poitiers après la 28ème édition de "500 Ferrari contre le Cancer".