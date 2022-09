Automoto Express Hebdo du 11 septembre 2022

On débute cet Automoto Express avec les stars de la semaine. Et elles sont nombreuses. Jeep dévoile les premières images de l’Avenger, le premier véhicule électrique de son histoire. KTM présente quant à lui une version extrême de la X-Bow, cette auto est homologuée pour la route. Il y a aussi de la moto au programme avec la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, une moto d’exception fruit de la collaboration entre les deux marques italiennes. Automoto Express revient aussi sur la très prochaine introduction de Porsche en bourse. On clôture ce numéro avec une vidéo de la future Lamborghini Huracan Sterrato, une supercar taillée pour le tout-terrain.