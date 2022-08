Automoto Express Hebdo du 28 août 2022

Au programme de votre Automoto Express cette semaine, On file à Pebble Beach et son très célèbre concours d’élégance pour y découvrir tous les concepts-cars et nouveautés présentées. Et il y avait du très beau monde. Bugatti avait fait le déplacement avec un roadster inédit, la Bugatti Mistral. Cette voiture sera la dernière à être animée par le légendaire W16. Porsche avec la toute dernière 911 GT3 RS ou encore Bentley et la Mulliner Batur étaient aussi de la partie. Extrait de l’émission du 28 août 2022.