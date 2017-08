Blancpain GT Series : Les Supercars en compétition  

Dans le sport automobile, les courses de GT attirent toujours plus de monde. Gentlemen drivers et pilotes professionnels se retrouvent autour de voitures d’exceptions extrêmement performantes. Ainsi les Blancpain GT Series, référence en la matière, sont devenues un rendez-vous incontournable. En France c’est au Castellet que se déroulent ces courses. Découvrez l’histoire et les différentes facettes de cet événement avec la ravissante Camille Chignac.