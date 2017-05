Duel : Toyota C-HR vs Kia Niro  

Comparatif entre le très tendance Toyota C-HR et l’élégant Kia Niro. Lequel de ces deux SUV compacts hybrides ont à la mode, les motorisations hybrides ont le vent en poupe. Ca tombe bien, le et le résument parfaitement cette association look-technologie. Avec un modèle au design futuriste, le C-HR, Toyota montre qu'il reste Le spécialiste de l'hybridation depuis 20 ans. Mais le Coréen Kia a été le pionnier de ce nouveau segment (SUV hybride) avec son Niro, plus consensuel mais plus familial. Duel de jeunes hybrides, commercialisés il y a moins d'un an.