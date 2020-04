Enchères made in USA : à la recherche de la perle rare

Avec l'aide d'Alex et Charly, nos deux experts français du garage SoCal Frenchiez, on va vous chercher une ou peut-être deux merveilles du côté de Phénix ! Au programme : Chevrolet Camaro (1968), Chevrolet El Camino (1964), Pontiac Trans Am turbo (1980), Ford Bronco (1971), Ford Customline (1955)...