Las Vegas, la ville la plus folle des Etats-Unis accueille la 20e édition du VIVA LAS VEGAS ROCKABILLY FESTIVAL ! Avec plus de 20.000 spectateurs, cet événement haut en couleurs qui dure 4 jours vous entraîne au rythme du rockabilly à la découverte des plus belles voitures américaines des années 50 !