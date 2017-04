Evénement : Bataille de titans en Floride  

Les Américains sont les champions des Monster trucks : ces 4x4 gigantesques, complètement transformés au niveau du châssis, des suspensions et des roues. En Floride, près d'Orlando, les propriétaires de ces véhicules hors norme s'amusent à s'affronter en duel, dans des bras de fer mécaniques un peu particuliers : des concours de tir à la corde pour savoir lequel est le plus puissant. On appelle ça des Battle Truck. C'est idiot et inutile mais eux adorent ça. Reportage musclé sur le terrain off-road de Wildwood au centre de la Floride