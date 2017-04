Grand Format : Daytona Beach, la folle semaine de la Bike Week  

Chaque année près de 500 000 motards se donnent rendez-vous à Daytona Beach, au Nord de la Floride pour célébrer leur passion commune à l'occasion de la Bike Week. Ce festival haut en couleurs dure une semaine et accueille des visiteurs du monde entier parmi lesquels plusieurs Français qu'Automoto a suivi. Entre expositions de customs et motos préparées, show et rassemblements excentriques sans oublier la parade permanente sur Main street, immersion dans le plus grand événement moto du monde.