Grand Format - Goodwood Festival Of Speed : Les supercars à l'assaut de la colline !

Chaque année au mois de juin, depuis 1993, le comté anglais du Sussex de l’Ouest accueille le très prestigieux Goodwood Festival of Speed. Pendant près d’une semaine, les visiteurs ont l’occasion de voir une course de côte avec des voitures et des motos issues de 100 ans de sport automobile. Depuis quelques années, certains constructeurs profitent de l’événement britannique pour y présenter des concepts-car et des nouveautés. Romain Chemoul vous fait vivre l’événement comme si vous y étiez. L’occasion de voir les meilleures supercars de la planète : Ferrari Daytona SP3, Mercedes AMG One accompagnées de quelques OVNIS.