EXCLU - Les secrets du garage présidentiel

Et en exclusivité on vous fait entrer à l'Elysée pour découvrir le garage présidentiel filmé pour la 1ère fois, montez à bord d’une C6 présidentielle, on va vous raconter les Citroën des présidents... ceux qui les conduisent et même rencontrer un ancien président un Grand Format exceptionnel....