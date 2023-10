La nouvelle Renault Clio défie la Toyota Yaris et la Citroën C3

Jean-Pierre Gagick et Jérôme Chont ont essayé la nouvelle Renault Clio 5. Plus sportive et moderne, la dernière version du modèle iconique de la marque au losange change enfin de look par rapport à ses devancières. Automoto a testé la version haut de gamme hybride de la Clio face à la Toyota Yaris hybride et la Citroën C3, mais pas en version hybride pour la marque au chevron.