Le JT d'Automoto du 13 juin 2021

Toute l'actu auto et moto de la semaine sont dans le JT d'Automoto : Une toute nouvelle déclinaison de la Bugatti Chiron, une déferlante de nouveautés chez BMW avec la Série 4 Gran Coupé, les versions restylées du X3 et du X4 et l'annonce du grand retour du constructeur en endurance l'an prochain à Daytona (et surement au Mans), Lexus nous montre son 1er hybride rechargeable, le NX 450H+, Audi joue la carte du teasing pour sa nouvelle RS3, la future Renault Megane électrique commence à se montrer, et Porsche met son taycan à l'épreuve dans des conditions climatiques extrêmes !