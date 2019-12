Au programme du jt d’Aumoto ce dimanche : un duel Lewis Hamilton vs Valentino Rossi, le vélo en remorque et les livraisons en centre ville, la Toyota Gr Yaris, un nouveau record de bouchons, la Mercedes AMG Project One, le Trophée Andros, la Gordon Murray Automotive T. 50, le nouveau Mercedes GLA.

