Le Renault Scenic Vision Concept : Le losange du futur

On vous fait vivre l’Evenement de la semaine ; le Scenic vision Concept pose les bases des Renault du future ! Son dessin annonce le futur Scenic, devenu SUV et attendu pour 2024. Mais vous allez voir qu’entre son système hybride électrique hydrogène et son intérieur recyclable, c’est une véritable révolution pour le constructeur français