GP historique de Dubaï : Le retour des F1 de Prost et Schumacher

Immersion dans le GP historique de Dubaï avec Jean-Pierre Gagick. Cette course unique permet aux voitures de sport de reprendre la piste (GT, proto LMP1 et LMP2 des 24h du Mans entre autres), tout comme les Formule 1 des années 70, 80 et 90. Les monoplaces les plus iconiques de l'histoire de la F1 sont au rendez-vous, notamment la Benetton B193B de Michael Schumacher et la Ferrai 643 d'Alain Prost.